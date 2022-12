Cer ajutor pentru modernizarea Aerodromului Targu Jiu -Barza

Reprezentantii Aerodrom Barza -Targu Jiu lanseaza un apel catre oamenii de afaceri din judetul Gorj. Acestia le propun afaceristilor sa redirectioneze 20% din impozitul pe profit catre asociatie, pentru modernizarea aerodromului.Pana in acest punct, investitia in pista de la Barza este una personala, a lui Mihai Merlusca."Gorjul are nevoie de un aerodrom serios, o poarta de intrare si iesire pentru turisti, gorjeni, oameni de afaceri, servicii medicale. Ne-am propus ca, la inceputul anului ... citeste toata stirea