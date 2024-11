Cer sprijin pentru repatrierea trupurilor

Cei trei romani - mama, tata si fiica - morti in inundatiile din Spania, sunt plansi in comuna lor natala din judetul Dolj. Gabi si Dana Socol erau originari din comuna Bistret din Dolj. Impreuna cu fiica lor, Alexandra, au pierit in mod tragic, vietile lor fiind curmate de inundatiile devastatoare care au maturat Spania.Primaria comunei Bistret a confirmat moartea celor trei romani si anunta ca rudele vor primi sprijin pentru a le repatria trupurile."Pierderea unei persoane dragi este, ... citește toată știrea