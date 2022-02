Cercetat de Politie dupa un lant de infractiuni

"In seara zilei de 1 februarie, politisti din cadrul Biroului Rutier au efectuat semnal de oprire unui autoturism care se deplasa pe strada Ciocarlau, din municipiul Targu Jiu, iar conducatorul auto nu a respectat indicatiile politistilor rutieri, moment in care acestia au plecat in urmarirea sa. Pe Aleea Livezi, din municipiul Targu Jiu, conducatorul auto a abandonat autoturismul, intrand in curtea unui imobil", a transmis IPJ Gorj.Totodata, pe timpul urmaririi, conducatorul autoturismului a ... citeste toata stirea