Un barbat in varsta de 48 de ani, a fost depistat, in noaptea de 14/15 aprilie, in flagrant delict, de catre politistii din cadrul Politiei Orasului Turceni, in timp ce transporta carbune cu o autoutilitara.Barbatul nu a putut prezenta documente legale de provenienta pentru cantitatea de 3.980 kg carbune, aceasta fiind indisponibilizata pana la finalizarea cercetarilor.De asemenea, conducatorul auto nu detinea licenta de transport si a fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum ... citeste toata stirea