Cereale si bani in schimbul terenurilor. O firma munceste pamantul localnicilor

Pentru ca nu-si mai permit sa munceasca terenurile, multi localnici din Balesti le dau in arenda. O firma din zona Moldovei a venit in zona sa cultive cereale. Oamenii primesc porumb, grau sau bani de la cei care le folosesc pamanturile. Odinioara, lunca din Balesti era cunoscuta atat in Gorj, cat si in Hunedoara. Orasenii din Targu Jiu si Petrosani puneau pe masa doar legume cultivate in Balesti.Scumpirile si forta de munca imbatranita au facut ca acum multe pamanturi sa ramana nemuncite.