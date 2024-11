Certificate Europene de Calitate pentru un liceu din Targu Jiu

Inca o reusita pentru Colegiul National "Tudor Vladimirescu" Targu Jiu! Unitatea de invatamant a obtinut Certificate Europene de Calitate pentru rezultatele deosebite obtinute in trei proiecte inedite, in pas cu dimensiunea europeana.Proiectele care au fost premiate au fost implementate pe parcursul anului scolar 2023-2024: "Let's Code for Erasmus Days!", "Food sustainability", "STEAM with Stories"."Certificatul European de Calitate reprezinta un al doilea semn de recunoastere a succesului, ... citește toată știrea