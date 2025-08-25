Editeaza

Cetatenii din Targu Jiu sunt in mare pericol, avertizeaza un sef din primarie! Motivul!

Sursa: Pandurul
Luni, 25 August 2025, ora 07:55
13 citiri
Directorul Edilitara, societatea finantata de Primaria Targu Jiu, Adrian Daianu, a declarat ca a fost dispusa taierea brazilor din zona Colegiului National "Tudor Vladimirescu" (CNTV) deoarece afectasera trotuarul, bordurile si deci, siguranta cetatenilor. Prin deducere, judecand dupa cum arata trotuarele din municipiu, targujienii sunt intr-un real pericol. In fiecare zi. Doar ca nu sunt de vina niste brazi, asa cum afirma acesta, ci cei care conduc spre declin orasul.

Explicatia venita ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com

Pandurul
Top stiri Tg-Jiu
Amenintat cu pistolul pentru un loc de parcare
Cazul lui Galca a fost rezolvat. Rotaru a dezvaluit ce au discutat!
Muta benzina in alte vagoane. Traficul ramane oprit!
Primar: Nu au apa, canalizare, drumuri, iluminat, scoli, absolut nimic!
Gravida dusa la spital dupa incendiu
Cum s-a produs accidentul de la Balteni
Cele mai citite stiri
Soc in muzica populara. Cantareti condamnati cu executare in dosarul de inselaciune!
Judecatoria Targu Jiu a pronuntat astazi pedepse cu inchisoare in dosarul de inselaciune in care mai ...
Evolutia posturilor din administratia publica din Gorj - LISTA
Evolutia functionarilor din administratia locala: 50.000 de angajati in plus in ultimul deceniu, ...
A fost cutremur. A fost de 4, 4 grade
A fost cutremur in urma cu cateva minute. Zguduitura a fost resimtita serios in Targu Jiu. Pe ...
ActualitateBusinessSportLife Show