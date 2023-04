Primaria Targu Jiu a transmis un anunt care ii priveste pe cetatenii care detin terenuri agricole, precum si a proprietarilor de stupine aflate in vecinatatea caii ferate.Astfel, in vederea combaterii vegetatiei invazive si respectarii prevederilor Legii 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia, Sucursala Regionala CF Craiova, Sectia L 5 Targu Jiu, va demara prima etapa de combatere si distrugere a vegetatiei invazive aflate in lungul caii ferate si pe ... citeste toata stirea