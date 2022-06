Cheltuieli de peste 1, 5 milioane de euro, dar nu au apa potabila. Primarul vrea sa dea explicatii la biserica

Autoritatile din comuna gorjeana Baia de Fier investesc in sistemul de alimentare cu apa de ani de zile. Licitatie dupa licitatie s-a ajuns la peste 1, 5 milioane de euro, dar localnicii nu au apa potabila.Primarul s-a hotarat sa dea explicatii si le-a dat intalnire localnicilor la biserica.Ultima licitatie lansata acum cateva saptamani este de peste 700 de mii de lei si are ca obiect reabilitarea conductei din zona pesterii pana in punctul Capul Satului.Reabilitarea unei conducte la o ... citeste toata stirea