Cinci turisti, inzapeziti in Muntii Godeanu

Jandarmii gorjeni au intervenit in Muntii Godeanu pentru a ajuta cinci turisti ramasi inzapeziti. Printre ei, si trei copii. Jandarmii montani au reusit sa ajunga la ei, i-au preluat cu doua autoturisme de teren si i-au dus, in siguranta, in orasul Tismana.Interventia de salvare a durat doua ore."Jandarmii montani din Tismana au fost sesizati prin apel de urgenta SNUAU 112 despre faptul ca cinci persoane (doi adulti si trei minore) din judetele Salaj si Gorj care parcurgeau un traseu ... citeste toata stirea