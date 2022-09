Schimbarea din conducerea PNL Gorj aduce dupa sine schimbari in unele institutii publice. Prefectul de Gorj, Marcel Iacobescu, ar putea fi inlocuit din functia de prefect cu Cristina Cilibiu, pana acum cateva saptamani primar in Turceni.Cilibiu a demisionat din functia de primar invocand probleme personale. La scurt timp, Cilibiu s-a angajat la Agentia Sud-Vest Oltenia, biroul din Gorj, unde se pare ca are ca sarcina ... citeste toata stirea