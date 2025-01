Cine este tanara din Targu Jiu care a fost gasita fara viata in apartament

Anda e tanara de 34 de ani, din Targu Jiu, care a fost gasita fara viata in apartamentul in care locuia. Familia a intrat in panica in momentul in care nu a mai putut lua legatura cu ea. Nu mai raspundea nici la usa, nici la telefon. O sora de-ale ei a sunat la Politie si a cerut ajutorul. Din pacate, oamenii legii au facut descoperirea socanta. Tanara era decedata in casa.Anda locuia intr-un apartament din municipiu. De cinci zile, sora ei nu a mai putut lua legatura cu ea. A vorbit si cu ... citește toată știrea