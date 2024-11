Cine joaca finala prezidentiala. Romanii aleg votul util!

In contextul alegerilor prezidentiale din Romania, situatia pare sa se clarifice cu Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca ca favoriti principali pentru a ajunge in turul doi.Conform ultimului sondaj CIRA realizat la inceputul lui noiembrie, Ciolacu conduce cu 29% din optiunile de vot, in timp ce Ciuca il urmeaza cu 19%, avand un avantaj fata de George Simion si Elena Lasconi, care au 17%, respectiv 16%.Aceste cifre sugereaza ca partidele traditionale, PSD si PNL, raman fortele ... citește toată știrea