Cine va conduce tara? Mandatul lui Iohannis expira, mandatele noilor parlamentari nu sunt validate!

In contextul in care alegerile prezidentiale au fost anulate vineri, 6 decembrie, de catre Curtea Constitutionala, se pune problema cine va fi seful statului pana la organizarea noilor alegeri. Mandatul lui Klaus Iohannis expira in data de 21 decembrie, iar alegerile nu pot fi organizate mai devreme de anul viitor, potrivit G4Media.Constitutia prevede ca mandatele presedintelui si ale Parlamentului pot fi prelungite doar in situatii exceptionale.art. 83 alin 3: Mandatul Presedintelui ... citește toată știrea