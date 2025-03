Cine va coordona alegerile prezidentiale in Gorj

Noua conducere a prefecturii pare sa-si fi impartit sarcinile. Astfel, prefectul Serban Predescu pare interesat de procedurile de reabilitare a cladirii prefecturii, dar si de gasirea unui spatiu in care sa functioneze pe perioada lucrarilor, iar subprefectul Iani Garbaciu va raspunde de organizarea alegerilor prezidentiale in judetul Gorj."Impreuna cu domnul Garbaciu o sa stabilim cum impartim sarcinile din ordinea prefectului. In ceea ce priveste relocarea activitatii in alta cladire, ... citește toată știrea