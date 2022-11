Cine va porni iluminatul festiv la Targu Jiu

Targu Jiul va imbraca straie de sarbatoare de la inceputul lunii viitoare. Sunt impodobite, in acest an, doar trei zone din oras. Dupa ce va fi aprins iluminatul festiv, va fi organizat un spectacol de muzica populara."Iluminatul festiv de sarbatori va fi pornit anul acesta de Mihai Alexandru Bratu, cel mai bun participant din toate timpurile al Romaniei la Olimpiada Internationala de Lingvistica.De aceea am luat hotararea ca in seara zilei de 1 Decembrie sa-l avem alaturi pe acest tanar ... citeste toata stirea