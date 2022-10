Liderul PSD Marcel Ciolacu l-a ironizat, miercrui, pe prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan, dupa ce acesta a declarat ca daca cei de la PSD nu sunt in stare sa propuna o solutie pentru MApN si nu au, sa le spuna, pentru ca PNL, in orice moment si pentru orice portofoliu, are solutii."Intotdeauna trebuie ... citeste toata stirea