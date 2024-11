Ciolacu explica zborul cu avion privat la Nisa. I-a facut o placere fiului!

Premierul Marcel Ciolacu admite ca a mers la cursa de Formula 1 de la Nisa, cu fiul sau, dar spune ca a facut-o din banii sai, intr-o perioada in care compania Nordis nu se afla in dificultati financiare.Ciolacu sustine ca are documente financiare care sa ateste ca a platit deplasarea la cursa la care l-a plouat si face trimitere la adversarii sai din aceasta campanie. "Exista vreun om pe lumea asta care nu si-a facut si el o placere sau n-a incercat sa faca o placere copilului?", afirma el. ... citește toată știrea