Ciolacu, poza cu un caine pentru like-uri

Politicienii aflati in campania electorala nu mai pot atrage simpatie cu mesaje, asa ca apeleaza la caini, pisici sau copii.Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidentiale, chiar a sponsorizat, din banii de campanie, o fotografie cu el tinand un caine in brate. Si, a primit zeci de mii de like-uri.Cainii sunt asociati cu loialitatea, sinceritatea si afectiunea, iar prezenta lor in fotografiile politicienilor poate aduce un plus de simpatie din partea publicului. Aceasta strategie ... citește toată știrea