Circa 100.000 de cereri de adeverinte la Complexul Energetic Oltenia

Valul de procese pentru obtinerea unor pensii mai mari, pornit de fostii salariati din minerit si energia pe carbune, va fi mai mare decat s-a estimat.Sunt circa o suta de mii de persoane care au cerut Complexului Energetic Oltenia adeverinte din care sa rezulte plata sumelor pe care le-au cotizat la buget. CE Oltenia are acum sub zece mii de salariati, dar pe timpuri doar Regia Lignitului avea circa 60.000 de angajati.Compania a sustinut intr-un proces pe care il are cu un fost salariat, ... citește toată știrea