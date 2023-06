Un barbat de 42 de ani, din orasul Turceni, a fost depistat de politistii in trafic, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 673 din localitatea de domiciliu, avand dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat.Tot la aceeasi data, politistii din cadrul Posturilor de politie Bolbosi si Dragotesti au depistat, in trafic, o femeie de 40 de ani, ... citeste toata stirea