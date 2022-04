Citu si Vilceanu, aproape singuri in ziua demisiei

Florin Citu a demisionat sambata de la sefia PNL, avandu-i alaturi doar pe Dan Vilceanu - demisionar si el si Theodor Stolojan.Liderii PNL nici macar nu au vrut sa le asigure o retragere decenta celor doi. "Rolul intalnirii era o discutie fata in fata cu colegii cu care am pornit la drum pentru a da un suflu nou PNL. Era o sansa sa le multumesc ca am lucrat impreuna si ca au fost si momente bune si mai putin bune", a spus Citu."Poate le-a lipsit colegilor mei curajul", a concluzionat Citu, ... citeste toata stirea