Ciuca nu intelege cine conduce PNL Gorj

Conducerea centrala a PNL a decis in sedinta de luni infiintarea unei comisii care sa analizeze perioada in care actualul presedinte a fost secretar general al PNL, iar sarcinile sale de presedinte al filialei Gorj au fost preluate de Dumitru Leustean.Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat ca prim-vicepresedintele Dan Motreanu este cel care a fost desemnat sa clarifice situatia din organizatia judeteana a PNL Gorj.In perioada in care Vilceanu a fost secretar general s-a ... citeste toata stirea