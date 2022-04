Ciuca: Romania nu e afectata in acest moment

Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, miercuri, ca Romania nu este afectata in acest moment, dupa ce Gazprom a intrerupt furnizarea de gaze catre Bulgaria si Polonia."Am avut o discutie, dupa ce am revenit in tara in aceasta dimineata, cu ministrul Energiei. Romania nu este afectata in acest moment. Consumul de gaze este mult sub capacitatea de productie pe care noi o avem. Stiti foarte bine ca suntem una dintre putinele tari din Europa care beneficiem de resursa de gaz consistenta, sigur, nu pe ... citeste toata stirea