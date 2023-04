La mai bine de doua luni de la finalizarea concursului de proiecte de management organizat pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj, in urma caruia Ionut Viorel Bordeias a fost declarat admis, Consiliul Judetean Gorj transmite ca lucrarea reprezinta un plagiat. Viorel Bordeias ar fi preluat paragrafe din proiectul lui Ion Cepoi. In timpul sedintei de CJ Gorj avea loc si inmormantarea fostului director Ion Cepoi.Nu a fost insa pusa in discutie ... citeste toata stirea