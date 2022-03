Cladirea Politiei din Targu Jiu, eliberata. Unde se muta politistii!

Politistii din Targu Jiu se vor muta din cladirea unde isi desfasoara activitatea. Aceasta va intra in reabilitare, iar politistii vor fi mutati intr-un spatiu ce apartine Universitatii "Constantin Brancusi". Cladirea Politiei Municipale va fi modernizata cu aproximativ 15 milioane de lei."Lucrarile vor incepe in perioada urmatoare. Termenul de executie este de doi ani. Tot personalul se va muta din cladire, pentru ca trebuie eliberata in totalitate, intrucat vor fi realizate lucrari de ... citeste toata stirea