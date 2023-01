Cladirile din Statiunea Sacelu, in paragina. Primaria vrea sa majoreze impozitele!

In timp ce statiunea devine o ruina, autoritatile cauta solutii. Nu pot actiona sa salveze vreo cladire. Singura varianta este sa majoreze impozitele pana la 500% pentru cladirile si terenurile neingrijite.Cei care veneau pe vremuri sa se trateze la Baile Sacelu isi amintesc cu nostalgie de oaza de relaxare. "Ce vile frumoase erau. Am fost aici in urma cu aproape 20 de ani si ne-am cazat la o casa de vacanta foarte veche, cu o arhitectura deosebita. Acum am fost in trecere, mergem spre Ranca, ... citeste toata stirea