Clubul Sportiv Budo Kan Targu Jiu, la ceas aniversar: nu e doar despre miscare, ci si despre o mentalitate sanatoasa

Clubul Sportiv Budo Kan Tg-Jiu, infiintat in decembrie 2011, este afiliat Federatiei Romane de Arte Martiale si se dedica promovarii unui stil de viata sanatos prin sport. Activitatea clubului a inceput in cadrul Liceului cu Program Sportiv din Tg-Jiu, iar antrenamentele se desfasoara in continuare in sala mica a liceului, un loc unde disciplina si dedicarea sunt la ele acasa.Sportul este cunoscut pentru beneficiile sale exceptionale asupra sanatatii, iar Clubul Budo Kan Tg-Jiu isi ... citește toată știrea