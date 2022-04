CNI finanteaza construirea unei noi sali de sport in Gorj

Autoritatile locale din comuna gorjeana Crasna vin din nou cu vesti bune. Dupa ce au anuntat ca a fost finalizat Complexul Sportiv Multifunctional, in perioada urmatoare vor incepe lucrarile la o sala de sport finantata prin Compania Nationala de Investitii.Sala de sport va fi construita in satul Radosi, in imediata apropiere a Primariei Crasna. Este o investitie de aproximativ 7.000.000 de lei, care va fi gata pana la toamna, promit autoritatile. ... citeste toata stirea