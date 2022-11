Coada in fata unei primarii din Gorj. Se impart alimentele de la UE

Zeci de gorjeni s-au asezat la coada in fata Primariei Rosia de Amaradia, in aceasta dimineata. Autoritatile au primit inca o transa de alimente de la Uniunea Europeana si au inceput sa le distribuie persoanelor vulnerabile din localitate.In total, sunt peste 200 de localnici din Rosia de Amaradia care beneficiaza de aceste ajutoare. Ajutorul este binevenit mai ales inainte de sarbatorile de iarna. "Au venit ajutoarele de la UE. Beneficiarii au venit sa le ridice. Sunt, in ... citeste toata stirea