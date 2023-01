Meteorologii anunta cod galben de ninsori in perioada 26 ianuarie, ora 18 si 27 ianuarie, ora 10. In zona Carpatilor Meridionali si de Curbura se vor inregistra intensificari ale vantului, polei si viscol.In judetele Mehedinti, Gorj, Dolj, Valcea, Arges, Dambovita si Prahova treptat vor predomina ninsorile si se va depune strat de zapada, iar in judetele Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov si Mun. ... citeste toata stirea