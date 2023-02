Cod galben de ninsori si viscol

Meteorologii au emis cod galben de ninsori insemnate cantitativ si viscol, in zona de munte, pana vineri dimineata. De asemenea, in Oltenia si Transilvania, vantul va sufla cu putere.De miercuri, ora 10:00, pana vineri la aceeasi ora, la munte va ninge, insemnat cantitativ, indeosebi in zona Carpatilor Occidentali si in cea din jumatatea de nord a Carpatilor Orientali. Prin acumulare vor fi cantitati de precipitatii de peste 30...40 l/mp si se va depune strat consistent de ... citeste toata stirea