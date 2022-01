Cod galben de ninsori si viscol la munte. Cum se circula spre Ranca!

Daca aveti in plan sa urcati la munte in acest weekend verificati prognoza meteo si starea drumurilor inainte sa plecati de acasa. Este in vigoare un cod galben de ninsori si viscol pana duminica. Atentionarea meteorologilor vizeaza si zona de munte a judetului Gorj. In Ranca, ninge abundent de noaptea trecuta, iar utilajele pentru deszapezire au actionat continuu. In prezent, se circula in conditii de iarna spre statiunea montana. Drumarii au avut de lucru si in alte zone din judet pentru ca ... citeste toata stirea