Meteorologii au emis o avertizare de cod galben care vizeaza nordul Olteniei. Aceasta presupune precipitatii insemnate cantitativ, intensificari ale vantului la munte si este valabila in intervalul 10 ianuarie, ora 16:00 - 11 ianuarie, ora 22:00."In intervalul mentionat in nordul Olteniei, local in Muntenia, precum si in sud-vestul Moldovei, va ploua insemnat cantitativ. Cantitatile de apa, prin acumulare pe tot parcursul ... citeste toata stirea