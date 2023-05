Gorjul intra sub cod galben de vijelii si grindina in intervalul 22 mai 2023, ora 12:00 si 22 mai 2023, ora 21:00.In intervalul mentionat in Oltenia, nord-vestul Munteniei, Banat, Crisana, precum si in Carpatii Occidentali si Meridionali, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari ... citeste toata stirea