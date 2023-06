Gorjul intra sub cod galben de ploi, incepand cu data de 15 iunie 2023, ora 12:00 si pana la data de 16 iunie, ora 12:00."In intervalul mentionat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in zona montana, nord-vestul Olteniei si al Moldovei, in estul si sud-estul Transilvaniei si in sudul Banatului. Aceasta se va manifesta prin averse, descarcari electrice si izolat grindina si intensificari de scurta durata ale vantului. In intervale scurte de timp ... citeste toata stirea