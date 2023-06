Zona de munte a judetului Gorj se afla sub cod rosu de averse torentiale si abundente, in perioada 16 iunie, ora 12:00 - 17 iunie, ora 12:00, conform ANM.In acest sens, ISU Gorj a intocmit o serie de recomandari pentru cetateni, in caz de inundatii:"Construieste bariere (din saci de nisip) pentru a opri patrunderea apei in casa in caz de inundatieCurata santurile si rigolele de scurgere, pentru a permite evacuarea apei de ploaieDaca ai fost surprins de viitura, urca in partile de sus ... citeste toata stirea