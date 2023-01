Coliziune in zbor intre doua elicoptere

Un accident aviatic in care au fost implicate doua elicoptere a avut loc luni, in Australia. In urma coliziunii dintre cele doua aparate de zbor au fost raportate de catre autoritati patru decese si trei raniti grav.O coliziune in zbor in apropierea asa-numitei Coaste de Aur a Australiei a provocat moartea a patru persoane si ranirea grava a trei, dupa cum au anuntat autoritatile. Televiziunile australiene au prezentat imagini cu cele doua aparate de zbor dintre care unul este distrus iar ... citeste toata stirea