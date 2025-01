Coliziune intre doi soferi, unul de 21 de ani, altul de 73 de ani

Politistii din Targu Jiu au fost sesizati prin 112, cu privire la producerea unui accident rutier in localitate.Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului, a reiesit faptul ca un tanar, de 21 de ani, din localitatea Balteni, in timp ce conducea un autoturism pe strada Mihail Sadoveanu din Targu Jiu, la intersectia cu strada 23 August, ar fi intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de un barbat, de 73 de ani, din Targu Jiu, ... citește toată știrea