CJPC Gorj duce lipsa de personal in ultima perioada. Trei comisari se afla in concediu medical, iar alti doi in concediu de odihna. Controalele sunt efectuate de noul sef al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Gorj, Felix Manta, si de singurul comisar cu drept de control ramas la serviciu.Felix Manta a fost numit interimar pentru doua luni. Seful CJPC Gorj, Madalin Giurcau, s-a suspendat din functie, fiind verificat de catre superiorii sai de la Bucuresti."Doi comisari ... citeste toata stirea