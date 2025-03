Comisia Europeana suspenda platile din PNRR din cauza pensiilor speciale

Comisia Europeana suspenda partial plata celei de-a treia transe din PNRR pentru Romania, din cauza neindeplinirii a sase jaloane, printre care si cel legat de pensiile speciale.Comisia Europeana a anuntat activarea procedurii de suspendare a platii unei parti din fondurile solicitate de Romania prin cea de-a treia cerere de plata din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Masura vine in contextul in care sase dintre cele 74 de jaloane si tinte incluse in aceasta cerere nu au fost ... citește toată știrea