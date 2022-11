Comisia Judetena a decis eliberarea titlurilor de proprietate in culoarele de expropriere

Vesti bune pentru gorjeni. In cadrul sedintei din 24 noiembrie, Comisia Judeteana de Fond Funciar a stabilit eliberarea titlurilor de proprietate in culoarele de expropriere, astfel incetand blocajul de 12 ani determinat de intrarea in vigoare a Legii 255/2010.Hotararea a fost luata cu unanimitatea voturilor membrilor Comisiei Judetene. Aceasta decizie este una benefica pentru gorjeni, intrucat la nivelul judetului exista foarte multi cetateni care au inaintat dosarele pentru a-si rezolva ... citeste toata stirea