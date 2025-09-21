Editeaza

Complexul Energetic Oltenia contesta toate amenzile primite dupa accidente de munca

Sursa: Pandurul
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 08:21
16 citiri
Complexul Energetic Oltenia (CEO) continua sa conteste in instanta toate amenzile primite de la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj in urma accidentelor de munca. Practica este deja una constanta, compania alegand sa formuleze plangeri contraventionale pentru fiecare sanctiune aplicata.

Cel mai recent exemplu este dosarul cu nr. unic 16444/318/2025, inregistrat la Judecatoria Targu Jiu pe 17 septembrie 2025. Obiectul cauzei este o plangere contraventionala impotriva procesului-verbal ...citește toată știrea

Pandurul
