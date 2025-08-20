Editeaza

Complexul Oltenia investeste in retehnologizarea grupului 5 de la Rovinari, inainte de trecerea in conservare

Sursa: Pandurul
Miercuri, 20 August 2025, ora 09:25
19 citiri
Complexul Energetic Oltenia pregateste o noua investitie de retehnologizare la grupul 5 al termocentralei pe lignit de la Rovinari, cu o capacitate de 330 MW. Proiectul are ca obiectiv respectarea normelor de protectie a mediului. Totusi, cadrul legislativ privind decarbonarea sistemului energetic national si angajamentele asumate de Romania prin PNRR prevad ca grupul 5 de la Rovinari sa fie trecut in conservare in cursul acestui an. Ulterior, acesta ar urma sa fie repornit doar la solicitarea ...citește toată știrea

