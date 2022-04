Comuna Calnic, mai aproape de introducerea sistemului de alimentare cu gaze

Vesti bune pentru localnicii din Calnic vin de la autoritatile locale. Proiectul de introducere a sistemului de alimentare cu gaze in toate satele localitatii este aproape de a fi realizat cu cheltuieli reduse. Proiectul a fost aprobat in ultima sedinta de Consiliul Local, in ciuda faptului ca au existat si alesi locali care s-a impotrivit acestei investitii.Daca initial comuna Calnic s-a asociat cu localitatile Telesti si Pestisani pentru a obtine finantare pe programul "Anghel Saligny", ... citeste toata stirea