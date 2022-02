Comuna cu toate ulitele asfaltate

Primarul din localitatea gorjeana Rosia de Amaradia se mandreste ca, in curand, va avea toate drumurile din comuna asfaltate. Are un proiect pentru asfaltarea a zece kilometri de drumuri, ce va fi finantat prin Compania Nationala de Investitii, iar lucrarile vor demara in primavara. Si celelalte ulite care nu au vazut asfaltul pana acum vor fi modernizate cu bani de la Ministerul Dezvoltarii.La alegerile de peste doi ani, glumeste primarul, contracandidatii sai nu vor putea promite asfalt in ... citeste toata stirea