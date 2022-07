Comuna din Gorj care este condusa de acelasi primar de peste 30 de ani

De peste trei decenii, comuna gorjeana Capreni este condusa de acelasi primar. Emil Catanoiu a fost instalat in fruntea primariei inca din perioada comunismului. Imediat dupa Revolutia din 1989, a fost pus primar de adunarea sateasca si apoi a fost ales la fiecare scrutin. La 32 de ani in functia de edil, Emil Catanoiu a facut bilantul. A atras fonduri pe care le-a investit in comuna, dar mai are si restante. Un sat intreg asteapta sa iasa din izolare. Oamenii din Bulbuceni asteapta sa le fie ... citeste toata stirea