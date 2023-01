Comuna din Gorj cu doar 42 de elevi

O comuna din judetul Gorj are doar 42 de elevi, care invata intr-o singura scoala. Este vorba de comuna Arcani, cea mai mica localitate din judetului Gorj, care numara in jur de 1.000 de locuitori.Elevii din localitate invata la simultan. "Sunt din ce in ce mai putini comuni. Suntem obligati sa sustinem acele comunitati unde numarul de elevi este foarte mic si este normal ca in fiecare comuna sa exista macar o scoala.Scoala cu cei putini elevi are ... citeste toata stirea