Comuna din Gorj cu nicio investitie in derulare

In ciuda faptul ca Guvernul Romaniei a tot lansat in ultimii ani o serie de programe prin care autoritatile locale puteau sa obtina finantari pentru diferite investitii, exista primarii din Gorj care au fost ocolite. Este cazul primarie Vagiulesti.In prezent la Vagiulesti nu este nicio investitie in derulare pentru ca nu s-au primit finantari, iar bugetul local mult prea sarac, nu permite astfel de cheltuieli."In prezent nu avem nicio investitie in derulare. Proiecte am mai depus, dar nu am ... citeste toata stirea