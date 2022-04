Comuna din Gorj, gazda unei competitii nationale de box

O primarie din judetul Gorj va fi gazda uneia dintre cele mai importante competitii de la nivel national. Cupa Romaniei la box se va desfasura in localitatea gorjeana Balesti, iar evenimentul va avea loc la jumatatea lunii mai.Finala Cupei Romaniei la box pentru juniori va avea loc in Gorj, mai exact, la Balesti. Primarul comunei spune ca este mandru ca aceasta competitie se va desfasura in localitatea pe care o conduce."In perioada 17-22 mai, vom fi gazdele ... citeste toata stirea